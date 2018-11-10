足球》「神龍擺尾」後腳跟破網 拉姆塞奪英超10月最佳進球（影音）

2018/11/10 22:11

〔體育中心／綜合報導〕英超官方公布10月份最佳進球，由兵工廠中場拉姆塞（Aaron Ramsey）獲獎，他在10月7號對上富勒姆的比賽中，攻入1顆「神龍擺尾」的五星級後腳跟進球，最終也幫助以5：1大勝對手。

從影片中可以看到，姆希塔良（Henrikh Mkhitaryan）將球傳給前鋒奧巴梅揚（Pierre-Emerick Aubameyang），後者再將球送到禁區，拉姆塞隨後完成腳後跟進球。這顆「神龍擺尾」的進球幫助兵工廠鎖定勝局，也被評選為10月份最佳進球。

談到這顆進球，拉姆塞說：「拿下10月分最佳進球我很開心，不過這一球是團隊配合的結果。當時富勒姆正在反撲，那顆進球也幫助我們穩定了局勢，回到了正軌，我們本來就以進球多而聞名，很高興我能參與其中。」

拉姆塞。（法新社）

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