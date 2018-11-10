羽球》首勝瑪琳不滿足 中國陳雨菲：我更渴望冠軍

陳雨菲擊敗馬琳取得對戰首勝。（法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕中國一姐陳雨菲今天在超級750系列中國福州羽球公開賽，女單四強戰面對里約奧運金牌、西班牙勁敵瑪琳，陳雨菲演出逆轉秀，以11：21、21：15、21：13扳倒對手，獲得對戰首勝，明天將與日本奧原希望爭冠。

中國女將近兩年在超級500系列以上等級大賽陷入冠軍荒，重創國家隊士氣，責任也落在一姐陳雨菲以及何冰嬌肩上，只是兩人屢次殺進決賽，總是空手而歸。

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這次身為地主，世界排名第 4的陳雨菲再度殺入決賽，陳雨菲今年稍早曾在超級1000系列中國賽挺進冠軍戰，不敵瑪琳獲得亞軍，陳雨菲此役前生涯與瑪琳交手兩次都吞敗。

陳雨菲以11：21、21：15、21：13扳倒對手。（法新社）

陳雨菲首局很快以11：21拱手讓人，換邊後，陳雨菲彷彿換了人，找到進攻節奏，11：3拉開差距，無懸念扳平戰局。

戰線延長到決勝局，陳雨菲首度技術暫停前來到11：6領先，瑪琳進攻不夠連貫，無法超前比數，陳雨菲不斷擴大領先，最終完成逆轉秀。

陳雨菲總算取得對戰首勝，不過她心中在乎的並非瑪琳這道大牆，她賽後表示，她更可望獲得冠軍。從2017年開始，陳雨菲冠軍數掛零，連黃金大獎賽等級賽事最好也只是亞軍，明天她將期待衝擊冠軍。

決賽對手將是擊敗同胞何冰嬌的日本女將奧原希望。

奧原希望今天四強戰以兩個21：13收拾何冰嬌，收下對戰5連勝。