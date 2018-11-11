MLB》季中重磅交易告吹！ 美媒爆太空人差點得到哈波

美媒驚爆哈波季中差點被交易到太空人。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟看板球星哈波（Bryce Harper）季後將成為自由球員，美媒爆料國民季中差點談成重磅交易，把哈波送往上屆冠軍太空人，但最後因為國民老闆拒絕才作罷。

《The Athletic》指出，大聯盟知名記者Ken Rosenthal透露，在今年731交易大限之前，國民原本與太空人已經談妥大致的交易內容，打算把哈波送往太空人，換回3位小聯盟球員，包括太空人農場前30名以內的投捕搭檔，然而被國民老闆否決，這樁季中重磅交易沒能成真。

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《The Athletic》也說，大聯盟的消息來源表示，當時國民與太空人已經達成交易共識，但後來國民總管瑞佐（Mike Rizzo）傳簡訊給《華盛頓郵報》，告知他們「哈波哪都不會去」，隨後哈波在球季尾聲，拒絕國民提出的10年3億美元新約，球季結束後成為自由球員。

《ESPN》提到，報導並未提及為何國民老闆會否決交易，當時國民已落後分區龍頭5.5場勝差，季後賽希望逐漸黯淡。

《The Athletic》推測，國民老闆可能害怕這筆重磅交易若成真，會傷害兩隊彼此的關係，認為國民提出10年大約，是真的很想留下哈波，至於太空人若真的得到哈波，將是繼去年找來韋蘭德（Justin Verlander），連2年在季中談成重磅交易。

哈波下季還不知道會披哪隊球衣。（資料照，USA TODAY Sports）