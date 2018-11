NBA》字母哥全能數據無用 快艇「板凳暴徒」準絕殺氣走公鹿

L.威廉斯高難度上籃完成致勝一擊。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕儘管亞德托昆波 (Giannis Antetokounmpo)燃燒41分鐘,繳出27分18籃板5抄截4助攻的全能數據,加上布雷德索 (Eric Bledsoe)石破天驚的三分彈續命,但快艇靠著L.威廉斯(Lou Williams)在延長賽最後0.5秒的致勝一擊,最終以128:126氣走公鹿。

On repeat.



Lou Williams' GAME-WINNER gives the @LAClippers the 128-126 overtime victory! #ClipperNation pic.twitter.com/dFBZFDeZmh