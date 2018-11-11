NBA》字母哥全能數據無用 快艇「板凳暴徒」準絕殺氣走公鹿

L.威廉斯高難度上籃完成致勝一擊。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕儘管亞德托昆波 （Giannis Antetokounmpo）燃燒41分鐘，繳出27分18籃板5抄截4助攻的全能數據，加上布雷德索 （Eric Bledsoe）石破天驚的三分彈續命，但快艇靠著L.威廉斯（Lou Williams）在延長賽最後0.5秒的致勝一擊，最終以128：126氣走公鹿。

On repeat.



Lou Williams' GAME-WINNER gives the @LAClippers the 128-126 overtime victory! #ClipperNation pic.twitter.com/dFBZFDeZmh — NBA （@NBA） 2018年11月10日

東部高居第二的公鹿前往洛城踢館，決勝節靠著亞德托昆波的空接灌籃，加上布雷德索的倒數6.3秒的三分彈，2人連拿5分將戰局拉至延長賽，但最終結果卻讓他們抱憾離場。

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比賽進入最後5分鐘，公鹿與快艇你來我往，亞德托昆波在重要時刻狠賞對手火鍋，並發動快攻灌進追平2分，然而布雷德索可能超前比分的出手受阻，L.威廉斯搶到關鍵籃板並策動最後一波進攻，完成高難度上籃鎖定比賽勝利，也徹底點燃現場觀眾情緒，球迷無不高舉為這一刻歡呼。

快艇替補的哈瑞爾（Montrezl Harrell）攻下全隊最高26分，貝佛利 （Patrick Beverley）21分居次，T.哈里斯（Tobias Harris）貢獻20分，大英雄L.威廉斯拿12分10助攻，快艇收下近4戰第3勝。

公鹿除了亞德托昆波外，另有2人得分達20分，布洛格登 （Malcolm Brogdon）23分居次，B.羅培茲（Brook Lopez）拿20分，布萊德索有15分，公鹿目前排名仍高居第二，不過隨著暴龍今天贏尼克，雙方勝差拉到2.5場。