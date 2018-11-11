NBA》J.巴特勒的影響力好大！七六人、灰狼這項數據大幅變動

J.巴特勒將轉戰七六人。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕J.巴特勒（Jimmy Butler）「逼宮」戲碼終於落幕，灰狼和七六人達成交易，由賠率變化也可以看出J.巴特勒對球隊的影響。

灰狼與七六人談定5人交易案，送走J.巴特勒和佩頓（Justin Patton），換來薩里奇（Dario Saric）、卡文頓（Robert Covington）和貝利斯（Jerryd Bayless）以及一未來二輪選秀籤。

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七六人在B.西蒙斯（Ben Simmons）和恩比德（Joel Embiid）2大新星領軍之下打出光明未來，隨著J.巴特勒的加盟，七六人問鼎王座的希望大幅提升，從奪冠賠率就可以看出變化。

根據博彩公司Westgate SuperBook的賭盤，原本七六人賠率還是1賠30，現在變成1賠16，另一知名博彩網站William Hill-US的資料顯示，七六人從1賠20升至1賠15，美媒《NBC》更以「J.巴特勒轉隊消息一出，七六人奪冠賠率大幅變動」為標撰文。

在今天比賽以前，七六人以8勝5敗的成績排東部第三，僅次公鹿和暴龍，最新消息，他有機會在美國時間11月14日對魔術的比賽登場，J.巴特勒的到來將衝擊東部戰場，往王座步步逼近。

反觀灰狼則是在少了J.巴特勒後，原本身處在競爭力更強大的西部就不好打，現在奪冠希望更是大幅下修，從1賠200變成1賠500，目前灰狼以4勝9負排名倒數。