MLB》費城人專心搶哈波、馬查多？ 美媒提醒：投手有待加強

哈波、馬查多，得其一者就能爭冠？美媒提醒費城人別忘了整頓投手群。（取自MLB）

〔體育中心／綜合報導〕費城人季後賽來勢洶洶，被認為有機會完成重磅補強，但美媒提醒，除了爭取哈波（Bryce Harper）和馬查多（Manny Machado）兩位大咖，費城人投手群也有待整頓。

《CBS Sports》記者Jonah Keri指出，過去三屆世界大賽冠軍，包含小熊、太空人和紅襪，在補進大咖自由球員之前，球隊本身的核心戰力已相當充足，相較之下，費城人陣中除了諾拉（Aaron Nola）和霍金斯（Rhys Hoskins），都有待加強。

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Jonah Keri認為，費城人想在下季成為奪冠勁旅，爭取哈波和馬查多固然勢在必行，但補強投手也是一大重點，認為費城人輪值雖不弱，但多位先發下半季表現走鐘，後段輪值表現不穩，新秀表現不如預期，投手戰力尚需整頓，推薦摩頓（Charlie Morton）和哈普（J. A. Happ）兩位自由球員。

《費城詢問報》記者Scott Lauber則說，今年自由市場有哈波和馬查多兩大咖，會讓費城人季後補強更難操作，點出哈波和馬查多分屬不同經紀人，兩人都不會希望自己的客戶成為率先簽約的球員，而會傾向拉長談約進度，希望對方的球員先簽約，讓自由市場相對定調，而且談約拖越久，會有更多球隊加入搶人大戰。

費城人總管克連泰克（Matt Klentak）已經明言，如果他有機會改善球隊，他不會苦等哈波或是馬查多，機會來了就會果斷出手，「如果現在、或是接下來的幾週或幾個月，我們有很好的機會整頓球隊，我們就會放手去做。」

費城人總管表明季後補強企圖心。（資料照，美聯社）