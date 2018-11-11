NBA》終於看開愛回不來 灰狼主帥放手 「巴特勒人生」落幕

巴特勒（右）在6週後終於成功被交易，而主帥希波鐸（左）心態上轉變也是交易達城的關鍵。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕J.巴特勒（Jimmy Butler）的賣我風波在拖了將近兩個月後終於劃下句點，今日灰狼確定將他交易至東部勁旅七六人，除了灰狼終於得到擁有「即戰力」的球員和2022年次輪選秀權之外，主帥希波鐸（Tom Thibodeau）心態上的改變，也是這筆交易如今終於順利達成的原因。

J.巴特勒今夏休季期間一拋出「賣我」宣言，馬上就吸引多支球隊詢價，不過包括快艇、熱火、火箭在內的多支球隊，都因灰狼索價太高卻步，另也因總裁兼主帥的希波鐸，放不下昔日執教公牛的愛將，始終盼望巴特勒能夠回心轉意，繼續在留在明尼蘇達效力。

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灰狼教頭希波鐸。（資料照，美聯社）

但灰狼在巴特勒要打不打「歹戲拖棚」的情形下，開季戰績不但4勝9負僅排西部倒數第3，近期吞下5連敗，客場更是一勝難尋，也終於讓希波鐸看清球隊是無法在巴特勒存在時的失常狀態下贏球，也迫使他必須趕緊出手止血，隨後希波鐸便告訴球隊，巴特勒下一場比賽就不會再隨球隊出征。

而最後灰狼將陣中明星後衛J.巴特勒和二年級中鋒佩頓（Justin Patton）送去七六人，換來薩里奇（Dario Saric）、卡文頓（Robert Covington）和貝利斯（Jerryd Bayless）以及一未來二輪選秀籤，才讓歹戲拖棚一個多月的「巴特勒人生」劃下句點。