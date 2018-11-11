NBA》柯瑞被篡位 勇士「新三巨頭」轟79分輕取籃網

杜蘭特全場28分外帶11助攻、5籃板。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「萌神」柯瑞（Stephen Curry）因傷高掛免戰牌，庫克（Quinn Cook）把握先發機會，與杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）共組新三巨頭合轟79分，勇士最終在主場以116：100大勝籃網，戰績11勝2敗持續在西部領先。

勇士前三節最多領先客軍20分，頭號功臣是杜蘭特，他全場28分外帶11助攻、5籃板都集中在前三節；湯普森20次出手、命中11球，包括2顆三分球，拿到24分。

請繼續往下閱讀...

柯瑞前役不慎造成鼠蹊部拉傷，衛冕軍兵多將廣，能等萌神恢復百分百再重返戰場。今日接替柯瑞先發的庫克，打得有聲有色，上半場出手8次、命中7球，包括三分球3投全進，攻下19分，而他最終15投10中，包括3顆三分球，攻下本季新高27分、5助攻與4籃板。

籃網本季戰績有起色，近期更拉出3連勝，這回遇上衛冕軍絲毫沒輒，先發表現更與勇士有段落差，無緣在客場奪下4連勝。籃網一哥羅素（D'Angelo Russell）出手16次、命中5球，拿到12分、5助攻，哈里斯（Joe Harris）表現最出色，砍進4顆三分球，拿到全隊最多24分，板凳出發的汀維迪（Spencer Dinwiddie）14分、6助攻，奈皮爾（Shabazz Napier）進帳14分。

湯普森（左）拿到24分，柯瑞（右）今天休兵未上場。（美聯社）

庫克（右）頂替柯瑞先發，攻下本季新高27分。（美聯社）