韓職》確定掰了王維中！韓媒：NC球團已在物色新洋將

NC恐龍將不與王維中續約。（資料照，取自NC恐龍官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕日前韓媒報導NC恐龍已決定不和王維中等3名洋投續約，但隨後NC公關在接受台灣「中央社」訪問時又表示仍在評估、尚未決定，不過韓媒《朝鮮日報》今報導NC球團正式宣布，確定將不會與包括王維中在內的三名洋將續約，球團人員更在受訪時表示「目前已經正在物色明年球季的新洋將人選」。

身為效力韓職的台灣第1人，王維中今年繳出7勝10敗、防禦率4.26成績，韓職最後一場先發投3局失5分退場，以累計本季25場先發、防禦率4.26的成績作收；韓媒以「平凡的成績」形容王維中第1年的表現，而他則自評本季表現「及格」，原希望明年再待韓職1年，繳出好表現再離開。

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能投150公里速球是王維中的一大賣點，開季他表現得也確實不錯，從3月開幕戰到5月初，拿下3勝1敗佳績，不過《朝鮮日報》撰文指出，NC恐龍沒有與王維中續約，主要還是因為他在「耐久性」問題。若僅是牛棚轉先發，以王維中的年紀來說，在體能上應不成問題，但他5月、7月兩度受傷，後半段被安打情況增加，加上肩膀與手肘傷勢，都是NC恐龍決定不再續約的原因。

《朝鮮日報》也指出，NC球團原希望能藉著王維中，增加台灣對於韓職的關注度，甚至能帶動兩地觀光產業，不過隨著王維中受傷、表現又不如預期，今確定不予續約，短期之內想看到台灣球員去韓職打球，恐怕機會不大。

而王維中先前在受訪時，對於自己明年動向並未設限，也有意續留韓職，他曾表示，不管在哪裡打球都沒有關係，只要有球隊的話就行。

王維中。（資料照，取自NC恐龍臉書）