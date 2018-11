NBA》不敵獨行俠「老少配」 雷霆中斷七連勝（影音）

東契奇轟下全場最高22分,送出8助攻為生涯新高。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠今在主場打出本季最佳表現,全隊最年輕的東契奇(Luka Doncic)轟下全場最高22分外帶6籃板8助攻,前輩巴瑞亞(J.J. Barea)板凳出發貢獻21分,率獨行俠以111:96贏球,讓來訪的雷霆中斷七連勝。

近8戰僅1勝的獨行俠,今天回主場手感急速升溫,團隊命中率高達56%為本季最高,外線29投14中、直逼五成命中率,第2節更是熱到發燙,單節出手18次命中13球,包括外線8投6中,一度領先對手多達24分。

請繼續往下閱讀...

年僅19歲、全隊最年輕的的東契奇,此役表現相當全面,不僅攻下全場最高22分,單場傳出8次助攻為生涯最多,附帶6籃板1抄截,第三節撞到右膝後繼續比賽,34歲、全隊第二年長的巴瑞亞從板凳出發,力拚全隊次高21分並有5助攻,首節把握罰球已經進帳11分。

獨行俠總教練卡萊爾(Rick Carlisle)賽後大讚,巴瑞亞今天打得極具侵略性,得分、助攻樣樣來,絕對是今天主場贏球的關鍵人物。巴瑞亞笑說今天抓到節奏,打起球來非常過癮,也稱讚學弟巴瑞亞表現很好,連投帶切為比賽收尾。

巴瑞亞板凳出發,貢獻21分5助攻。(美聯社)

雷霆總教練唐納文(Billy Donovan)認為,今天雙方最大的差距在於外線表現,相較獨行俠命中率逼近五成,雷霆此役外線34次僅9中,命中率不到三成。此役獨行俠只讓雷霆得到96分,是本季單場最低失分。

雷霆P.喬治(Paul George)和亞當斯(Steven Adams)今上場近38分鐘,都攻下20分13籃板,喬治另有6助攻2抄截,施洛德(Dennis Schroder)獲全隊次高19分另有6籃板2助攻,對比獨行俠此役板凳穩定輸出,雷霆替補僅給予22分薄弱支援。

雷霆一哥魏斯布魯克(Russell Westbrook)日前扭傷左踝,此役仍沒能歸隊,已連續缺陣3場比賽,總教練表示魏斯布魯克的狀況有好轉,但還無法預期何時能歸隊。獨行俠精神領袖諾威斯基(Dirk Nowitzki)季後動左踝手術,目前還在復健,雖然有進展,但不太可能在11月歸隊。

魏斯布魯克仍無法出賽,在場邊為隊友加油。(美聯社)

Luka Doncic finishes with a team-high 22 PTS, to go along with 8 AST & 6 REB in the @dallasmavs victory! #MFFL #NBARooks pic.twitter.com/MM7qmXcdJ7