NBA》不敵獨行俠「老少配」 雷霆中斷七連勝（影音）

東契奇轟下全場最高22分，送出8助攻為生涯新高。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今在主場打出本季最佳表現，全隊最年輕的東契奇（Luka Doncic）轟下全場最高22分外帶6籃板8助攻，前輩巴瑞亞（J.J. Barea）板凳出發貢獻21分，率獨行俠以111：96贏球，讓來訪的雷霆中斷七連勝。

近8戰僅1勝的獨行俠，今天回主場手感急速升溫，團隊命中率高達56％為本季最高，外線29投14中、直逼五成命中率，第2節更是熱到發燙，單節出手18次命中13球，包括外線8投6中，一度領先對手多達24分。

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年僅19歲、全隊最年輕的的東契奇，此役表現相當全面，不僅攻下全場最高22分，單場傳出8次助攻為生涯最多，附帶6籃板1抄截，第三節撞到右膝後繼續比賽，34歲、全隊第二年長的巴瑞亞從板凳出發，力拚全隊次高21分並有5助攻，首節把握罰球已經進帳11分。

獨行俠總教練卡萊爾（Rick Carlisle）賽後大讚，巴瑞亞今天打得極具侵略性，得分、助攻樣樣來，絕對是今天主場贏球的關鍵人物。巴瑞亞笑說今天抓到節奏，打起球來非常過癮，也稱讚學弟巴瑞亞表現很好，連投帶切為比賽收尾。

巴瑞亞板凳出發，貢獻21分5助攻。（美聯社）

雷霆總教練唐納文（Billy Donovan）認為，今天雙方最大的差距在於外線表現，相較獨行俠命中率逼近五成，雷霆此役外線34次僅9中，命中率不到三成。此役獨行俠只讓雷霆得到96分，是本季單場最低失分。

雷霆P.喬治（Paul George）和亞當斯（Steven Adams）今上場近38分鐘，都攻下20分13籃板，喬治另有6助攻2抄截，施洛德（Dennis Schroder）獲全隊次高19分另有6籃板2助攻，對比獨行俠此役板凳穩定輸出，雷霆替補僅給予22分薄弱支援。

雷霆一哥魏斯布魯克（Russell Westbrook）日前扭傷左踝，此役仍沒能歸隊，已連續缺陣3場比賽，總教練表示魏斯布魯克的狀況有好轉，但還無法預期何時能歸隊。獨行俠精神領袖諾威斯基（Dirk Nowitzki）季後動左踝手術，目前還在復健，雖然有進展，但不太可能在11月歸隊。

魏斯布魯克仍無法出賽，在場邊為隊友加油。（美聯社）