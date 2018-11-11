羽球》福州賽4強慘敗奧原希望 何冰嬌把戴資穎當目標

何冰嬌。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕中國好手何冰嬌在福州羽球公開賽，才開心扳倒世界排名第三的印度一姐辛度，不過昨在女單四強戰面對宿敵日本名將奧原希望，卻未能延續好手感，連兩局以13：21不敵對手，無緣爭冠，賽後她坦承自己在出賽時還「蠻有信心」，但最後發揮卻不盡理想。

昨天的四強戰，何冰嬌從開賽就處於下風，首局打到5：5後連續丟分，分差一下就被拉開，先以13：21丟掉第一局。次局回來，何冰嬌雖然打出4：1不錯的開局，但之後卻連丟7分，後繼無力，又以相同的比分再丟一局，無緣晉級決賽與同胞陳雨菲碰頭。

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對何冰嬌來說，對戰五連敗的奧原希望是她現在難以踰越的高牆，賽後她在受訪時無奈地表示：「本來上場後挺有信心的，結果發揮成這樣。」

在接受《新浪體育》採訪時，何冰嬌透露在賽前特別認真分析之前與奧原希望交手的4場比賽，由其是在亞運的那一役，希望能找到一些限制對手的方法，但現在執行起來，何冰嬌仍顯得有些力不從心，「有時候有些球是我能力不夠，但還是想打，所以造成了失誤，太勉強了。」

昨天不到40分鐘就遭奧原希望直落二拍落，有不少網友認為是因為何冰嬌打得不像在對上辛度一役時那麼有自信，何冰嬌自己也認同這樣的說法，表示「特別是失誤多了後，自己出球更加猶豫」。

而從歐洲賽兩站至今，何冰嬌雖然在連三站的比賽中都殺入四強，但最終卻都被擋在決賽大門前，當她談到對於自己這次比賽自己的表現感覺時，何冰嬌則表示：「整體來說還行，我希望以後再遇到奧原希望、山口茜，甚至是碰上戴資穎時，自己能夠打得更好。」

奧原希望。（法新社）