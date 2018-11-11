NBA》詹皇25分領軍收服國王 湖人失分寫本季新低

詹姆斯轟25分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕湖人靠著詹姆斯（LeBron James）攻下全場最高25分，全隊共6人得分達雙位數，同時加強防守端表現封鎖國王火力，紫金大軍終場以101：86收下近5戰第4勝。

湖人雖然在開季吞下3連敗，勝少敗多的狀況讓人大失所望，不過近期狀況漸入佳境，湖人今天前往客場踢館，進攻端打得強硬，首節一度領先達雙位數，全場最多領先達20分，最終擋住國王的反撲成功守住勝果。

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湖人此戰共6人得分破十，詹姆斯18投10中拿25分外帶7籃板，英葛蘭（Brandon Ingram）12分居次，庫茲馬（Kyle Kuzma）、卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）和哈特（Josh Hart）各11分，而新成員T.錢德勒（Tyson Chandler）替補抓下12籃板。

湖人能奪勝除了進攻上多點開花，防守端表現也是一大關鍵，此役將國王投籃命中率限制在3成48、只拿到86分，這也是湖人本季首場失分未破百的比賽。

國王以福克斯（De'Aaron Fox）攻下21分表現最佳，巴格利 （Marvin Bagley III）替補13分，考利斯坦（Willie Cauley-Stein）12分12籃板，希爾德（Buddy Hield），國王近4戰吞3敗。