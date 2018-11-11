NBA》拉文失誤險成戰犯 J.帕克「追魂鍋」賞騎士5連敗

J.帕克（左）送出關鍵火鍋，領公牛擊敗騎士。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛今迎戰墊底的騎士，陣中一哥拉文 （Zach LaVine）上場39分鐘，22投9中砍下全場最高24分，不過他在末節僅拿下2分，球隊最後一波進攻還發生要命失誤險成輸球戰犯，所幸隊友J.帕克（Jabari Parker）挺身而出，送出關鍵「追魂鍋」，才讓公牛以99：98在主場驚險擊敗騎士。

公牛此役首節就火力全開，全隊單節就砍下37分，沒想到次節後半進攻卻出現大當機，全隊僅拿下6分，騎士則趁機打出一波18：6的高潮，半場打完兩隊53：53回到起點。

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易籃後，兩隊改變戰術開始穩扎穩打，騎士雖然靠著新秀塞克斯頓（Collin Sexton）兩記遠射帶領下反超比分，不過節末拉文連拿4分，幫助球隊在前三節打完要到2分領先。

末節比賽公牛將領先優勢擴大至7分，不過騎士也沒打算放棄，南斯（Larry Nance Jr.）多次搶下籃板助球隊續命，公牛在比賽最後53分暫以1分領先時，拉文強行出手不中，隨後又在擋拆配合中又出現失誤，讓騎士在最後13秒還有最後一攻的機會，不過最終塞克斯頓在切入時遭J.帕克「追魂鍋」伺候，絕殺失敗，最終公牛以99：98險勝騎士。

公牛隊J.帕克13投5中拿到13分5籃板，並送出關鍵火鍋，表現亮眼，拉文則有24分8籃板進帳；騎士隊則由T.湯普森（Tristan Thompson）14投10中，砍下22分12籃板表現最出色，新秀塞克斯頓則是16投8中，拿到20分4籃板3助攻。

拉文今天大秀灌籃美技，不過末節失誤差點成輸球戰犯。（歐新社）