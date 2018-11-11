羽球》與球王桃田賢斗苦戰3局惜敗 周天成奪亞軍（影音）

周天成3局惜敗奪亞軍。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今天在超級750系列中國福州羽球公開賽男單決賽，以13：21、21：11、16：21不敵世界球王日本名將桃田賢斗，小天無緣今年第4座冠軍，仍搶下年度第3座亞軍。

世界排名第3的周天成生涯與桃田賢斗過招10次，其中有5次集中在今年，小天僅在3月德國公開賽取勝，近4次交手皆吞敗。不過，周天成在上個月丹麥公開賽決賽與桃田決戰3局才落敗。

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周天成開局握有5：1領先，但桃田隨即回敬7：1攻勢，即使小天扳成9：9平手，但又被球王拉開差距，小天此局難以衝擊桃田防守，只能被對手先馳得點。

周天成次局在2：2平手，以犀利攻勢逐步擴大領先，與球王的對決戰線逼入第3局。小天第3局歷經43拍來回取分並振臂一番，取得4：2領先，但桃田包括一記幸運翻網球，期間拉出13：4攻勢，而小天只能在後苦苦追趕，但難破桃田堅強防守，最終苦戰3局惜敗。

24歲的桃田在去年在賭博禁賽解禁後，展開問鼎球王之路，於今年9月上位，這次在中國捧冠，整年已奪7座冠軍，穩坐世界第1寶座。

28歲的周天成今年狀況不差，雅加達亞運搶下男單銀牌，巡迴賽3奪冠軍，其中2度於超級500及1次超級300。不過，他在超級750尚未奪冠，日前在丹麥站決賽不敵桃田，如今又敗給桃田，與年度第4冠擦肩而過。

桃田賢斗奪冠。（資料照，法新社）