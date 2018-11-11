路跑》HOOD to COAST接力賽完美落幕 千人一同征服東台灣

修杰楷順利完賽，感謝隊友支持與鼓勵。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕殿堂級接力路跑賽2018 BMW HOOD to COAST順利落幕，全程共計170.6公里，長達24小時的毅力挑戰，近170組來自不同國家的跑者共同角逐最高榮譽，從台東鹿野高台起跑，途經各種不同地形地貌，最終共有154隊成功完賽，並在墾丁大灣沙灘舉辦賽後派對，由跨界才子劉軒擔任DJ，用音樂與跑者一起慶祝完賽喜悅；代言人修杰楷不受舊傷影響挑戰自我，攜手哥哥一同參賽，精彩表現讓教練大感驚艷。

賽事代言人修杰楷與哥哥一同參加比賽，與去年勇奪第三名的NRC教練吳文騫、吳信和與吳敏搭檔組隊，在比賽中負責第1、第6與第16賽段任務，為隊伍完美開場與收尾，最終以14小時59分02秒成績完賽，順利在天黑前回到墾丁大灣沙灘。賽前因為工作拍戲及腸胃炎身體出現不適，修杰楷覺得自己是全隊狀態最差，但發揮意志力以及隊友的支持下順利完賽，他開玩笑地說：「每一段都是撞牆期，中間睡一覺起來要跑步，感覺像過三天」，不過賽後修杰楷表示能夠完賽真的非常感動，第一次挑戰超過半馬的距離，這場比賽對自己而言是一場突破，有時間好好準備的話，也希望可以挑戰更好的成績。

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延續首屆賽事的高規格服務，2018 BMW HOOD to COAST持續提供最完善的服務，除沿途提供跑者完善的週邊服務、營養補給以及緊急救護措施，今年更首度舉辦完賽派對，跨界邀請劉軒擔任現場DJ，與所有隊伍一同在墾丁大灣沙灘慶祝完賽的喜悅與感動，為跑者創造更與眾不同的賽事回憶。

比賽現場千位跑者參與盛會，全台各地頂尖跑者齊聚一堂，更吸引來自5個以上不同國家的跑者，較去年更加多元，其中來自中國的跑跑團H2C戰隊就以10小時34分52秒的驚人成績勇奪冠軍；而首度參加比賽的361則找到來自烏干達的交換學生Morris一同挑戰，更推派Morris挑戰山道之神的任務，最終以11小時58分35秒的優異成績獲得第四名，僅以一步之差無緣前三名。