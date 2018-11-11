SBL》達欣、台啤放單洋將對尬 籃球賽罕見握手言和

達欣後衛呂濟而，一旁是防守者朱億宗。（籃協提供）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕為期五天的第16季SBL熱身賽今天將於彰化體育館畫下句點，各隊把握時間真槍實彈演練，做下週開季前最後衝刺，達欣、台啤今天都僅用各節都僅用一名洋將調度，達欣麥克連禁區優勢明顯，但一下場球隊就開始被台啤追分，兩隊末節讀秒階段戰成63：63平手，達欣後衛呂濟而三分球失手落空，時間結束，熱身賽不進行延長賽，最後兩隊握手言和。

僅有單洋將的達欣今天面對台啤，綠衫軍開賽也只擺上單洋將，達欣靠著大洋將麥克連優勢，首節以16：9領先。台啤本土主力蔣淯安、周伯勳與李愷諺等今天輪休。

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台啤中鋒陳兆豪（左）。（籃協提供）

次節達欣前半段讓大洋將休息，台啤試圖拉近比數，但仍是一路苦追，麥克連後半段再上陣，次節結束前以一記雙手爆扣，讓球迷驚呼連連，達欣前兩節取得33：26領先。

易籃後，達欣進攻端當機，第三節剩3分45秒時，台啤朱億宗三個三分球，助隊超前比數。

末節台啤擺上小洋將艾德，變成本土中鋒陳兆豪要扛達欣麥克連，麥克連利用身高與體型優勢在禁區搶分，達欣要回領先，最後8.26秒，台啤王子綱2罰1中，雙方戰成63平手，達欣後衛呂濟而最後在三分線附近出手落空，兩隊最後63握手言和，熱身賽不進行延長賽。

台啤洋將塞瑟夫（左）對抗麥克連。（籃協提供）