籃球》台韓明星公益籃球賽 以球會友做慈善

首度舉辦的台韓明星籃球賽圓滿落幕，由來訪的南韓明星代表隊獲勝。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕由南韓NGO《GOOD PEOPLE》慈善團體發起，首度邀請到《韓國KCBL藝人籃球協會》韓國明星籃球隊跨海來台，與台灣明星籃球代表隊交流的台韓明星公益籃球賽今（11）日於台北和平籃球館舉行，現場星光熠熠，由兩地明星們期望透過籃球運動來傳遞正能量，呼籲社會大眾關注公益，並藉由籃球將希望和夢想帶給最需要幫助的人。最終比賽由韓國明星隊以84:71帶走勝利，但場上沒有對立只充滿著歡樂與友誼，讓今日比賽溫暖圓滿地落幕。

南韓明星籃球隊由人氣男團 2AM 成員鄭珍雲領軍，包括姜仁秀、呂旭煥、吳承允、朴正根、朴宰民、盧閔赫、文洙尹、金赫、鄭義哲、李錫吳、朴光在、鄭哲圭、李承鎬、權成民等明星藝人出賽；台灣明星籃球代表隊的成員則有張洛君、陳志強、黃志瑋、坤達、李易、郭彥均、劉至翰、楊一展、艾力克斯、陳德烈、林詠越、梁瀚名、各務孝太、陳柏文、邱德治、藍鈞天、陳彥允等藝人參加這場慈善公益的交流賽。

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比賽一開始由南韓隊先馳得點，隨後在鄭珍雲個人籃下切入頻頻得手豪取8分領軍之下，第一節前5分鐘韓國明星隊拉出一波11:6的攻勢。一次暫停過後台灣明星隊黃志瑋、坤達連手貢獻 3 顆三分球，在第一節比賽剩不到3分鐘時反以 15:14超前，第一節終了時台灣明星隊以19:18 帶著一分領先，第二節開始南韓明星隊在防守端開始加壓，配合著外圍投射以及身高優勢鞏固籃下強迫取分，半場結束將差距拉開到本場比賽最大的9分，42:33進入中場休息。

台灣明星隊坤達切入突破。（主辦單位提供）

中場休息時間首先進行趣味上籃OOXX連線賽，台韓明星隊分別由劉至翰、藍鈞天以及鄭珍雲、姜仁秀各帶領3位觀眾挑戰上籃成功取得連線資格，雙方直到最後一刻才由韓國明星隊險勝。緊接著抄球吃雞遊戲由台韓雙方各派出3組球員與幸運觀眾手牽手搭配進行抄球遊戲，由台灣明星隊的組合獲得勝利。

最後一關同心協力更讓現場觀眾臉紅心跳，由明星隊成員貼身以臉對臉、胸對胸、背對背夾球方式近距離接觸完成投籃賽，更是讓全場歡笑聲不斷。

下半場開賽持續一陣你來我往，但韓國明星隊逐漸掌握各種遠投近切機會，在比賽進行5分鐘後將領先優勢拉開到雙位數的14分。但在剩下3分鐘的時候台灣明星隊靠著陳志強回魂的連續兩顆三分彈帶領之下，在第三節哨音響起前又將差距縮小到個位數52:61。

進入決勝第四節南韓攻勢依舊凌厲，能裡能外加上不斷靠著台灣明星隊失誤發動快攻，進行4分鐘後又將領先擴大到75:58，至此比賽已成定局，僅管最後關頭台灣明星隊企圖靠著搶攻三分追分未果，終場就讓韓國明星隊以84:71帶走勝利。

人氣男團2AM成員鄭珍雲斬獲全場最高22分。（主辦單位提供）

賽後訪問中鄭珍雲表示：「今天的比賽不在於我得了多少分，而是大家同樣抱持一個做善事、做公益的心去享受比賽，這才是最重要的，很高興有這個機會能夠來到台灣，參加這麼有意義的活動。

朴宰民也補充：「在球場上感受到台灣明星隊的友善，許多時候在場上跌倒了都是台灣隊員搶先扶我們起來，我們不在乎輸贏而是盡情享受比賽的樂趣。」

台灣明星隊隊長張洛君則表示：「其實今天我們的確有打出我們想要的球風，更高興看到現在明星籃球隊年輕世代的傳承，未來也希望能夠有機會邀請到不只是韓國，而是世界各地更多的明星隊伍一起來為慈善盡一份心。