東亞盃資格賽》昔日台灣主帥懷特復仇 率港2：1破我主場七連勝

台灣一球飲恨。（記者林正堃攝）



〔記者廖聿偉／台北報導〕挾著主場七連勝的氣勢，台灣男足今於東亞盃資格賽，在台北田徑場迎戰香港，台灣雖於下半場靠著陳庭揚在門前射破門香港大門，但最終仍以1：2輸球，終止主場連勝。

台灣隊長陳柏良因傷缺陣，此戰我排出4231陣行，上半場雙方勢均力敵，台灣於第15分鐘擁有絕佳破門機會，溫智豪利用自由球，從左側橫傳禁區，可惜吳俊青未能掌握機會，頭錘遭香港第一門將葉鴻輝阻擋，雙方戰成0：0平手。

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台灣陳昭安。（記者林正堃攝）

台灣李茂。（記者林正堃攝）

香港強攻門將潘文傑屢救險球。（記者林正堃攝）

比賽第65分鐘戰局出現變化，香港利用我體力下滑，由中場許徳帥傳中，前鋒麥基射入全場第一球。

一球落後的台灣未放棄希望，下半場第81分鐘，掌握角球機會，由旅外中場大將溫智豪開角球，陳庭揚在亂軍之中，補射破網，台灣扳平戰局，士氣大振。

開心不到五分鐘，香港於84分鐘攻勢再起，替補上陣的鍾偉強建功，在禁區外圍掌握機會抽射破網，踢進致勝一球。

台灣9月與「魔法教頭」懷特分道揚鑣，但造化弄人，台灣男足換帥後的首場國際賽就碰上懷特領軍的香港，而他也親自終結自己締造的台灣主場七連勝。

陳庭揚（左）攻破香港球門。（記者林正堃攝）

陳庭揚破門，球迷嗨翻。（記者林正堃攝）

香港教練懷特。（記者林正堃攝）

台灣教練王家中。（記者林正堃攝）

香港教練懷特賽後鼓勵進球的陳庭揚。（記者林正堃攝）