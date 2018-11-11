台日交流賽》「聽阿媽的話」 黃子鵬果真替桃猿討回來!

Lamigo桃猿隊黃子鵬六局好投。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／桃園報導〕「其實阿媽昨天就有跟我說：『你一定要討回來。』」黃子鵬今天對羅德投6局只失1分奪勝投，果然替桃猿在這次和羅德3場交流賽中「討回來」，在最後一戰討回1勝。

桃猿今以7：2擊敗羅德，黃子鵬投6局只被敲6支安打失1分拿下勝投，也獲選單場MVP。兩隊教頭都對他予以好評，「洪總」洪一中認為他有進入明年先發輪值的實力，羅德監督井口資仁則認為他的直球很好，就算打者有鎖定直球，仍然打不好。

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黃子鵬賽後笑得燦爛，更直接用「很滿意」來形容今天的投球。今年在一軍以後援為主，黃子鵬表示其實不管先發、後援，他都喜歡，「我以前就很喜歡把自己當成『特種部隊』，幻想自己是狙擊手，其實只要給我什麼角色，我都努力把它扮演好。」

對於電視機前面的阿媽，黃子鵬更是「說到做到」，他說其實阿媽一直是自己的偶像，「她的膽子非常大，一直以來都是我學習的對象。」阿媽在屏東家中觀戰，昨天就跟黃子鵬說今天一定要討回來。

Lamigo桃猿隊黃子鵬。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿隊先發投手黃子鵬（中）拿下單場MVP，賽後與Lamigirls跳舞慶祝。（記者陳志曲攝）