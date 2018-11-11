棒球》台南球場素人全壘打大賽 郭俊佑、李丞齡帶頭示範

〔體育中心／綜合報導〕昨天〔10日〕在統一獅的大本營台南市立棒球場有一場別開生面的全壘打大賽，開放一般民眾參加，只要揮出全壘打即可免費獲得美國進口，價值新台幣4200元的球棒2支。

主辦單位帕菲克運動經紀特別邀請統一獅外野守備教練，球員時期綽號「郭大砲」的郭俊佑以及旗下球員，也是今年進軍職棒的高中畢業生李丞齡開場示範。郭俊佑教練雖然已經高掛球衣2年，但依舊寶刀未老，頻頻把球送出外野大牆，而小獅李丞齡也不遑多讓，一樣輕輕鬆鬆就揮出全壘打。連主持人都在旁邊興奮得大喊：『誰說高中生不能打木棒！』。

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因為是在職棒球場又不收報名費，活動開放報名後48小時內就宣告額滿，最後還加碼10位讓更多人可以共襄盛舉。最後有3位參賽者朱凱良、蕭秉廉、王偉傑，在規定的四分鐘內分別擊出5支、3支、7支全壘打將球棒抱回家。其中朱沒有任何甲組成棒資歷。三位參與活動的選手也都給予本次試打的美國DTB的球棒接近滿分的高評價。

廠商代表陳銘駒表示：『這次活動主要是抱著推廣棒球的心情舉辦，讓更多從未在職棒球場打球的選手，能在這裡享受揮棒的樂趣。未來會不定期地舉行類似的活動，並考慮加入職業球員指導的元素，希望能讓台灣有更多的人口從事棒球運動。』