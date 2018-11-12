MLB》術後首度受訪 艾圖維：會以120％狀態迎接春訓

艾圖維膝傷開刀後首度亮相。（取自MLB）

〔體育中心／綜合報導〕太空人明星二壘手艾圖維（Jose Altuve）季後進廠維修，上月接受右膝手術後今天首度受訪，透露自己有信心完成復健，能以「120％」的狀態展開明年春訓。

艾圖維今年季中滑壘擠壓到右膝，造成髕骨撕裂性骨折，但仍帶著膝傷疼痛打完球季，季後賽結束後隨即動刀，今天出席球迷活動，術後首度接受媒體採訪，雖然右膝還帶著護具，但已經可以自行走路。

請繼續往下閱讀...

艾圖維表示，膝傷表示目前在復健初期，還不太能做太多事，但他有很充裕的時間能完成復健。「到（明年二月）春訓前，我們還有很多時間，目前還沒做太多，他們只告訴我，會用120％的狀態迎接春訓的第一天，這是唯一重要的事。」

艾圖維有信心以120％的狀態迎接春訓。（資料照，USA TODAY Sports）

談到季後有多位隊友動刀，艾圖維認為，隊上有很多人都無法以100％的狀態上場比賽，但這也讓球隊變得更加團結，彼此互相照應，他們今年就是這樣走過來。艾圖維也說，他知道今年季後有很多隊友成為自由球員，自己當然希望他們能全部留下來，但仍祝福球隊和隊友們有最美好的安排。

談到委內瑞拉同鄉、在今年自由市場詢問度超高的岡薩雷茲（Marwin Gonzalez），艾圖維笑說，他不覺得全大聯盟會有哪一支球隊，會對岡薩雷茲沒興趣，「對我來說，他就像是位救世主，有任何問題，找岡薩雷茲就對了，我想這是他很難被我們簽回來的原因之一，他現在真的太夯了。」

艾圖維大讚岡薩雷茲是救世主。（資料照，美聯社）