羽球》陳雨菲終結近兩年冠軍荒 中國教練：下個目標就是戴資穎

超級750系列中國福州羽球公開賽，中國好手陳雨菲昨擊敗日本好手奧原希望，終結近2年的冠軍荒。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級750系列中國福州羽球公開賽，世界排名第4的中國好手陳雨菲昨擊敗日本好手奧原希望，終結近2年的冠軍荒。中國國家隊羽球教練夏煊澤表示，下一個目標就是世界球后戴資穎。

陳雨菲昨勇奪生涯首座超級750金盃，這是自2016年澳門羽球黃金大獎賽的冠軍以來的首冠，因此這一冠對陳雨菲來說意義重大。她賽後表示，「其實我內心還是比較激動的，在場上也示，打完之後下頒獎台要重新開始。」

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根據中國媒體《新浪羽球》報導，陳雨菲今年賽季有5次打進決賽，有2次敗給戴資穎，西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）、日本名將山口茜各輸1次。陳雨菲這次打進決賽終於奪冠，被問道這一冠是否為遲到的冠軍，她說，「不是遲到的冠軍，我一直在為這個努力，之前也有過基會，但自己沒把握住，這是來得正是時候的冠軍。」

超級750系列中國福州羽球公開賽，中國好手陳雨菲昨擊敗日本好手奧原希望，終結近2年的冠軍荒。（資料照，法新社）

這屆福州公開賽中，陳雨菲先後擊敗泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）、西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）、以及奧原希望。夏煊澤說，四強戰碰上瑪琳，對陳雨菲來說更加難打，撐過那場比賽後，就感覺她能贏得比賽。夏煊澤指出，她下一個目標就是戴資穎。

陳雨菲生涯面對球后戴資穎吞11連敗，《新浪羽球》認為，這沒擊垮陳雨菲，反而愈挫愈勇用冠軍救贖。但該文也指出，陳雨菲在福州賽奪冠，不能說明她和瑪琳、戴資穎平起平坐，其實追上兩位女王依然任重道遠，但小勝值得慶祝，唯有積小勝為大勝，陳雨菲才能真正挑大梁。

球后戴資穎。（資料照，美聯社）