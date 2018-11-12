MLB》想要小熊布萊恩？ 美媒提議用雷神、艾倫納多來換

雷神、艾倫納多成布萊恩交易提案。（資料照，法新社、美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊近日傳出開放交易球星「小老大」布萊恩（Kris Bryant），雖然球隊總管出面滅火，但多家美媒相繼提出交易提案，洛磯明星三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）和大都會強投「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）都名列其中。

前大聯盟總管Jim Bowden在《The Athletic》專欄寫道，明年春訓時布萊恩還留在小熊的機率相當低，認為只要其他隊提出夠格提案，小熊隊就會認真考慮送走布萊恩，提議洛磯明星三壘手艾倫納多是人選之一。

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布萊恩拿過國聯新人王和年度MVP，幫助球隊拿到108年來首冠，雖然今年因傷影響出賽，但仍是頂級強打，還要2年才能成為自由球員，而艾倫納多則是連6年蟬聯金手套獎，今年也入圍國聯MVP最終名單，明年季後將成自由球員。

Jim Bowden認為這筆交易，能讓洛磯獲得合約還有2年才到期的布萊恩，小熊拿到合約剩1年的艾倫納多，也能試著繼續留人。大聯盟官網認為，Jim Bowden的提議不太可能成真，但相當具有吸引力。

美媒提議洛磯送出艾倫納多。（資料照，法新社）

《SNY》則提議大都會用雷神換布萊恩，認為這筆交易對雙方都有利。對於小熊來說，雖然目前輪值看似堅強，但王牌萊斯特（Jon Lester）身手有下滑趨勢，大約簽來的達比修有健康成謎，昆塔納（Jose Quintana）和韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）也無法成為王牌，若換來雷神，對投手戰力是一大提升。

對於大都會而言，既然球隊需要強力右打三壘手，又對砸大錢延攬馬查多（Manny Machado）不感興趣，那用交易換來布萊恩的確是個替代方案，而且若大都會不願灑錢買下哈波（Bryce Harper），換來布萊恩當球隊招牌也無不可。只是布萊恩的肩傷問題，可能會讓大都會慎重考慮。

美媒提案大都會用雷神交換。（資料照，美聯社、USA TODAY Sports）