羽球》批中國內戰作弊 丹麥好手槓上網友

男單世界排名30的維汀哈斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕中國福州公開賽的中國男雙內戰，第2種子李俊慧與劉雨辰3局不敵同胞譚強和何濟霆，賽後丹麥好手維汀哈斯（Hans-Kristian Vittinghus）控訴2組人馬「作弊」，臉書的發文一出後隨即引起熱議。

相關新聞：羽球》指控中國男雙內戰打假球 丹麥好手轟「作弊」有陰謀論

請繼續往下閱讀...

維汀哈斯認為，2組人馬在場上出現許多不像是高層級比賽會發生的失誤，推測很可能是受教練指示，為了保留戰力應付下一場比賽，而且有不少球員也有如此想法，目前已告知世界羽聯調查，但並沒有官方回應。

有一方網友認同維汀哈斯的想法，覺得這場比賽相當可疑，直指作弊是件可恥的事，不過也有人認為，這件事根本無中生有。

一名球迷以日本女單內戰奧原希望和高橋沙也加的比賽為例，「她們2人以4：21、10：21分出勝負，你覺得這正常嗎？唯一的不同點是這場比賽進行得很順利。」他認為其實不管是中國內戰還是日本同胞對決，其實都有保留戰力，「你覺得只出一半的力然後表現得跟怪，跟保留30-40%卻看起很正常的比賽，這有哪裡不一樣，我認為這並沒什麼不同，但我不會批判任何人，所以保持你該有的公正性吧，現在大家都因為你的發文，開始在網路評論這一切了！」

針對網友的質疑，維汀哈斯認為他所舉的例子的確沒有不同，因為只要沒有拚盡全力都是「糟糕的行為」，他強調同樣是同胞在賽場上對決，丹麥選手絕對會卯足全力，並不會為了保存體力而故意輸給對方。

維汀哈斯在11月9日的發文引起熱烈討論，不論持正反意見，他都會回覆網友，結束上週的中國福州公開賽，本週維汀哈斯來到香港公開賽，首輪對手是中國好手黃宇翔。