網球》遭錦織圭直落二 費爸年終賽戰況告急

費爸不敵錦織圭，賽後難掩失望。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕瑞士特快車費德爾（Roger Federer）原本被看好在ATP年終總決賽，與喬科維奇（Novak Djokovic）上演「天王爭霸」，沒想到在年終總決賽的首場比賽，就以6：7（4：7）、3：6敗給日本好手錦織圭，更讓費爸在年終賽的戰況告急。

單場發生34次非受迫性失誤，費德爾此役打得相當辛苦。雖然一度有機會拿下首盤，但錦織圭的一個精彩反拍回擊，瞬間將氣勢扭轉，而費爸更在這局當中，因為將球打向觀眾席，受到裁判Damian Steiner的警告。

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「他（裁判）以為我生氣，但我沒有，現在我是生氣了，因為我輸了。」費德爾賽後表示，對於當時裁判的判決感到不滿。隨後費爸顯然受到裁判警告的影響，進入搶七後，並沒有進入狀況，一個正手回擊掛網，也讓錦織圭拿下第一盤。

費德爾一度有機會拿下第一盤。（路透社）

進入第二盤，費德爾掌握對手的雙發失誤，破發成功，但立即又把優勢拱手還給了錦織圭，因為他在向裁判挑戰時花掉太多時間，接下來錦織圭就一路保持領先，直到比賽結束。

「不幸的是，我在第二盤沒辦法取得領先。」費德爾表示，「也許你會說，我在第一盤的機會比他更多」，但他也提到，若不是在第一盤耗掉太多時間，也許兩盤打完會戰成1比1平手。

「和我的偶像一起比賽事很不容易的，每次對上他都是很大的挑戰，所以今天贏球真的太棒了！」錦織圭提到，兩個月內對費德爾吞下兩敗，因此不得不在這場比賽中改變一些策略，使用更多更積極的正手擊球，也在第二盤起了效用。

錦織圭直落二擊敗費德爾。（法新社）

錦織圭成功上演「下克上」。（美聯社）

下一場比賽，錦織圭將與首度打進年終賽的南非球員安德森（Kevin Anderson）碰頭；而費德爾要對上的，則是世界排名第八的提姆（Dominic Thiem）。