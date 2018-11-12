MLB》結束八年時光 大都會總管特助離職

JP Ricciardi。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據報導，任職於紐約大都會高層的總管特助JP Ricciardi將離職，結束待在大都會的八年生活。

現年59歲的Ricciardi過去在1986到2001年都效力於運動家隊，當時運動家隊的總管就是今年才剛從大都會隊總管身分卸任的離職的艾德森（Sandy Alderson）。而後Ricciardi轉投藍鳥隊，一直擔任藍鳥隊的總管直到2009年。

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Ricciardi是在2010年11月被大都會聘為總管特別助理，與前上司艾德森於紐約重聚。而在今年七月艾德森因癌症復發後，Ricciardi與助理總管John Ricco和另一名總管特助Omar Minaya組成了三人小組負責處理大都會隊的高層事務。這三人也與大都會新總管范瓦格恩（Brodie Van Wagenen）一起出席今年度的總管會議。

Ricciardi在退職聲明中表示：「很感謝Wilpon家族（大都會持有者）給我的機會以及艾德森的栽培，希望大都會接下來能夠變得更好。而我要展開人生的新篇章了。」；大都會隊也發表聲明感謝Ricciardi的貢獻，並表示他可以不受限制的前往其他球隊任職。