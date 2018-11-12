日美交流賽》前田健太明先發 上演廣島新舊王牌大對決

〔體育中心／綜合報導〕日美交流賽今天休兵，明天第4戰移師廣島，大聯盟明星隊將由日投前田健太先發，日職母隊廣島東洋鯉魚則派出大瀬良大地，上演廣島「新舊王牌」大對決。

前田健太8年日職生涯皆效力廣島，轉戰大聯盟3年後，將是首度回到廣島主場投球，今天受訪時表示，這次日美交流賽安排對上廣島，是他點頭同意參賽的主要原因。「很高興能在這個球場投球，過去3年我都在大聯盟，我想向球迷們展現，我在投球方面的進步。」

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道奇今年再度打進世界大賽，前田健太在季後賽繼續幫助球隊，球季結束後隨大聯盟明星隊，繼續出征日美交流賽，前田建太說：「因為我的球隊有打季後賽，所以體能調整的部分，對我們來說蠻容易的，世界大賽結束後，我就繼續傳接球，並且做好所有需要的訓練。」

前田健太加入大聯盟明星隊。（資料照，美聯社）

對於在美職轉任後援，明天則是重返先發，前田健太表示，他今天會進牛棚把狀態調整好，迎接明天的重要比賽。「距離我上次在廣島主場投球，已經有一陣子了，我想讓日本的球迷好好享受比賽，我會盡全力投出好表現，盡可能讓打者出局。」

由於明天廣島派出大瀬良大地，將是廣島前後兩任王牌大對決，媒體提到大瀬良大地相當崇拜他，前田健太除幽默吐槽，說自己似乎沒聽說過這件事，但也說他知道大瀬良大地是今年央聯最多勝，坦言從沒想過會有這麼一天，在最熟悉的廣島主場對決後輩，會盡力投出最佳表現。

此次大聯盟明星隊除了前田健太，還有2位道奇球員，赫南德茲（Enrique Hernandez）笑說，他很期待看前田在家鄉主場投球，稱讚前田是這裡的英雄，泰勒（Chris Taylor）則說，他很期待聽到前田健太會得到多大的歡呼聲，他知道日本球迷都很愛前田，能看前田在主場球迷面前對決昔日隊友，真的相當有趣。

前田健太與昔日廣島隊友相見歡。（取自日本武士隊推特）