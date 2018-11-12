CBA》前NBA球員肆虐中國！「寂寞大神」單節40分、全場75分

佛雷狄特昔日在國王時期的比賽畫面。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕連打電動都不見得可以刷出的分數，竟出現在中國籃球聯賽（CBA）！昨上海鯊魚和北控隊的比賽，前NBA球員佛雷狄特（Jimmer Fredette）第四節1人就爆砍40分、全場75分的驚人演出，讓球迷嘖嘖稱奇。

昔日浪人射手佛雷狄特NBA生涯曾效力過國王、鵜鶘、公牛和尼克隊，場均得分僅個位數，不過，2016年轉戰中國後大爆發，履履有誇張表現，深受中國球迷喜愛，還有網友直接以他的名字「Jimmer」用諧音取了一個「寂寞大神」的外號，象徵他在中國打出名堂的表現。

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佛雷狄特第一年就獲得最佳外援獎的肯定，在中國的狂爆演出傳回美國，讓NBA球隊興起網羅回鍋的意願，不過，佛雷狄特選擇續留，今年是他在CBA的第3年。

佛雷狄特去年曾在2度延長爆砍73分，今年「得分」更上層樓，昨在第四節如入無人之境，一人就爆砍40分，卻敗給了對手的絕殺三分彈，儘管狂飆75分再刷新個人新高，最終球隊還是以136：137輸球。

該場比賽不只佛雷狄特的表現讓人印象深刻，北控的洋將傑克森（Pierre Jackson）同樣有殺神般演出，全場轟下63分，包含終結比賽的絕殺三分彈，一場比賽2名外援的鬼神狀態，不只中國球迷陷入瘋狂，驚人事蹟也讓ESPN等外媒爭相報導。

佛雷狄特此戰全場34投24中、包含7顆三分彈，罰球21中20，拿75分，本季出賽10場，平均每場可以貢獻38.3分5.8籃板5.6助攻，而傑克森則是本季才加盟的洋將，至今10場場均得分是可怕的44.7分。