NFL》狂轟51分不給對手活路 聖徒痛宰孟加拉虎（影音）

布里斯今天再次繳出優異成績。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕吞下開幕戰敗仗後的紐奧良聖徒持續高檔，它們今天在客場以51：14痛宰辛辛那提孟加拉虎，收下八連勝，持續在國聯南區獨走。

聖徒明星四分衛布里斯（Drew Brees）今天傳25球僅失手3球，傳出265碼，另外四分衛評分高達97.4為本季新高，傳球評分150.4為本季次高。上週大殺四方的接球員湯瑪斯（Michael Thomas）今天一共接了8球70碼，2次達陣。

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配合優異的布里斯與湯瑪斯一開賽就攜手達陣：

Michael Thomas puts us on the board with a touchdown grab! #NOvsCIN pic.twitter.com/zXlMJPzySS — New Orleans Saints （@Saints） 2018年11月11日

而聖徒跑衛群也有出色表現，兩大主力英格蘭（Mark Ingram）和Alvin Kamara分別有衝球104碼與兩次達陣的成績；另外兩個人在擔任接球員時一共接了104碼和有一次達陣，讓孟加拉虎防不勝防。

英格蘭接球達陣：

Mark Ingram shows great effort on the touchdown and throws up the X for @DezBryant #NOvsCIN pic.twitter.com/8ymXwUXwXo — New Orleans Saints （@Saints） 2018年11月11日

聖徒自開賽就一路猛攻，上半場五波球權皆以達陣坐收，下半場在成功射門三次與達陣一次；另外在防守也給予孟加拉虎極大壓力，擒殺對方四分衛Andy Dalton四次並抄截兩球，整廠持球時間將近40分鐘幾乎是孟加拉虎的兩倍，在攻防兩端都不讓對手有發揮的機會，最後成功收下八連勝。