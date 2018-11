NFL》狂轟51分不給對手活路 聖徒痛宰孟加拉虎（影音）

布里斯今天再次繳出優異成績。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕吞下開幕戰敗仗後的紐奧良聖徒持續高檔,它們今天在客場以51:14痛宰辛辛那提孟加拉虎,收下八連勝,持續在國聯南區獨走。

聖徒明星四分衛布里斯(Drew Brees)今天傳25球僅失手3球,傳出265碼,另外四分衛評分高達97.4為本季新高,傳球評分150.4為本季次高。上週大殺四方的接球員湯瑪斯(Michael Thomas)今天一共接了8球70碼,2次達陣。

配合優異的布里斯與湯瑪斯一開賽就攜手達陣:

Michael Thomas puts us on the board with a touchdown grab! #NOvsCIN pic.twitter.com/zXlMJPzySS

而聖徒跑衛群也有出色表現,兩大主力英格蘭(Mark Ingram)和Alvin Kamara分別有衝球104碼與兩次達陣的成績;另外兩個人在擔任接球員時一共接了104碼和有一次達陣,讓孟加拉虎防不勝防。

英格蘭接球達陣:

Mark Ingram shows great effort on the touchdown and throws up the X for @DezBryant #NOvsCIN pic.twitter.com/8ymXwUXwXo