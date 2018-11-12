NBA Live》林書豪妙傳、首節拿4分 老鷹暫落後湖人

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 老鷹 22 22 湖人 28 28

投籃 三分 罰球 助攻 籃板 抄截 失誤 阻攻 得分 林書豪 1-2 0-0 2-2 2 0 0 1 0 4

第一節

普林斯開賽就射進三分，貝茲莫也中距離跳投拿2分、接著靠上籃造成犯規，2罰全進，T.楊恩投進2分後，老鷹開節打出9：0攻勢。

湖人在剩下9分53秒先靠庫茲馬投進2分後，得分開張，之後詹姆斯快攻，被普林斯強行犯規阻止，裁判給了一級惡意犯規，讓詹姆斯獲得罰球，他2罰中1。麥基在禁區接獲波爾妙傳，灌進2分，詹姆斯飆進三分，湖人也回敬一波8：0攻勢。目前老鷹暫時以11：10領先。

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林書豪在剩下7分09秒時上場，湖人哈特（Josh Hart）投進三分後，湖人反超比數。詹姆斯上籃造成犯規，2罰中1。

林書豪在妙傳給普朗利（Miles Plumlee）上籃得分，還造成對手犯規，小上加1追平比數。不過，詹姆斯立即投進三分，接著林書豪發生傳球失誤，讓哈特快攻上籃得分，老鷹喊出暫停。目前老應以14：19落後。

暫停過後，林書豪妙傳給普林斯第一時間灌籃得分，接著他接獲隊友傳球，直接上籃得分。普林斯中距離投進後，老鷹打出6：0攻勢，超前比數，但哈特、卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）連續投進三分，湖人又要回領先。

林書豪切入禁區造成對手犯規，由於湖人犯規數達到加罰狀態，讓林書豪獲得2罰機會，2罰全進。湖人卡德威爾波投進三分後，老鷹首節打完以22：28落後。

pic.twitter.com/xLrsRqsqJi — Atlanta Hawks （@ATLHawks） 2018年11月12日

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老鷹先發名單：T.楊恩（Trae Young）、貝茲莫（Kent Bazemore）、普林斯（Taurean Prince）、蘭恩（Alex Len）、史佩爾曼（Omari Spellman）

湖人先發名單：波爾（Lonzo Ball）、英葛蘭（Brandon Ingram）、詹姆斯、庫茲馬（Kyle Kuzma）、麥基（JaVale McGee）

賽前

老鷹今天作客洛杉磯，對上「詹皇」詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人。

老鷹目前戰績3勝9敗，客場至今1勝5敗，近期3連敗。台裔球星林書豪前場砍下19分，今能否維持好手感幫球隊止敗？

「紫金大軍」湖人本季戰績6勝6敗，近期處於2連勝狀態。