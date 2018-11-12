NBA》「法國小跑車」砍本季新高24分 黃蜂輕取活塞

沃克（中）砍24分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕「法國小跑車」黃蜂36歲老將T.帕克（Tony Parker）今天替補出賽砍下本季新高的24分，他和沃克（Kemba Walker）合計轟48分，率球隊在客場以113：103擊敗活塞。

本季主要以替補身分出賽的T.帕克，今上場28分鐘，全場18投11中，包含2顆三分，得到24分，另有4助攻、3籃板；沃克也得到24分、傳出7次助攻，中鋒C.澤勒（Cody Zeller）14分6籃板，M.威廉斯（Marvin Williams）、蘭柏（Jeremy Lamb）各得10分。



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活塞方面，明星中鋒卓蒙德（Andre Drummond）繳出23分22籃板的「雙20」表現，布拉克（Reggie Bullock）23分，R.傑克森（Reggie Jackson）19分7助攻，葛瑞芬（Blake Griffin）10分6籃板5助攻，蓋洛威（Langston Galloway）也有10分。

根據《美聯社》報導，活塞總教練凱西（Dwane Casey）對T.帕克讚譽有加，「我很訝異他沒有失去他的速度和敏捷性。」凱西也說今天活塞無法阻止T.帕克，「他可能會是名人堂球員，但我們必須表現更好。」

「（T.帕克）是領袖！」沃克大讚，「他帶著對比賽熱情、以及贏球的態度，他知道如何獲勝。」

T.帕克（右）砍本季新高24分。（今日美國）

明星中鋒卓蒙德（左）繳出23分22籃板的「雙20」表現。（美聯社）