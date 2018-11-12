NBA》火箭戰績差傳想裁「甜瓜」 魏德怒：讓他當替死鬼？

魏德為好友抱不平，圖為2012年的畫面，當時安東尼還在尼克。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕火箭開季戰績一蹶不振，與去年表現大相逕庭，而原本休賽季找來的安東尼（Carmelo Anthony）被視為即戰力，如今因為球隊成績不佳而傳出可能被裁掉的消息，讓好友魏德（Dwyane Wade）震怒，痛批火箭：「難倒是想讓我兄弟當替死鬼？」

安東尼昨因不明病因缺陣，傳出是與火箭高層談未來角色定位，甚至興起火箭可能即將裁人的消息，雖然火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）已澄清不實傳聞，同時強調會在健康回歸後回歸輪替陣容，但此事鬧得沸沸揚揚，魏德無法容忍自己的好友深陷謠言泥淖之中。

請繼續往下閱讀...

「難道是想要讓我的兄弟安東尼當替死鬼？！你們必須停止這種行為，這只是一種投機方式，而不是真的解決問題的方法。」魏德在推特發文寫道。

火箭上季以65勝17敗的最佳戰績傲視全聯盟，今年找來安東尼與哈登（James Harden）和保羅（Chris Paul）組三巨頭盼能衝擊冠軍，沒想到開季狀況跌宕，加上安東尼的表現疲軟，也因此興起了是否該繼續合作的討論。

今天安東尼依舊因病並未出席對溜馬的比賽，本季他出賽10場，平均上場時間為29.4分鐘，4成05的投籃命中率，可以拿到13.4分外帶5.4籃板。