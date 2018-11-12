MLB》新人王明揭曉！大谷翔平力抗洋基雙星

〔體育中心／綜合報導〕今年有許多關於美聯最佳新人的話題，而官方所頒布的2018美聯最佳新秀將在明天早上6點於《MLB Network》節目中公布，屆時將能知道誰才是投票者心中認為最棒的美聯新秀，以下是決選名單的三名球員：

1. 安杜哈爾（Migel Andujar），洋基隊

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安杜哈爾。（資料照，歐新社）

在祖利（Brandon Drury）賽季初受傷後，安杜哈爾馬上把握住機會，到季末一直都擔任先發三壘手，成為大聯盟歷史上第一位新秀三壘手能至少打出40支二壘安打和25支全壘打。23歲的他一共敲出47支二壘安打，還打破傳奇名將迪馬喬（Joe DiMaggio）的隊史新秀紀錄（44），與1975年紅襪隊的林恩（Fred Lynn）並列美聯新秀單季最多。

安杜哈爾在安打、二壘安打、打點、長打都是獨居聯盟新秀第一，全壘打量則是並列第一、打擊率與得分則是排行第二，並在6月和8月都獲得了美聯最佳新秀。

2. 大谷翔平，天使隊

大谷翔平（資料照，今日美國）

號稱日本的貝比魯斯（Babe Ruth），大谷滿足了大家的期望，成為棒球界最具活力的人才之一。24歲的大谷投出自責分率 3.31的成績，在51.2局中有63次三振出局，無奈最終因他的右手韌帶撕裂傷，在季中就被迫關機，季末動了手肘韌帶置換手術。

但大谷直到賽季最後依然持續上場打擊，最終繳出了0.285的打擊率與0.925 OPS，還有22支全壘打、61分打點和10次盜壘成功。大谷與貝比魯斯是MLB史上唯一能夠在一個賽季中打出15支全壘打和投50局的球員。而大谷已經獲得了《棒球美國》和《棒球文摘》所頒布的年度最佳新秀獎。

3. 托瑞斯（Gleyber Torres），洋基隊



托瑞斯。（資料照，法新社）

21歲的托瑞斯在新秀賽季入選了明星賽，今年他繳出0.271的打擊率，24支全壘打和77分打點的成績。

77分打點在聯盟新秀僅次他的隊友安杜哈爾，全壘打則排名第四。托瑞斯是球隊歷史上九個新秀在一年中敲出20支全壘打，近三名完成的球員是桑契斯（Gary Sanchez）、賈吉（Aaron Judge）、安杜哈爾。

托瑞斯已經與洋基隊史名將迪馬喬、曼托（Mickey Mantle）齊名，他在22歲生日前的全壘打量僅落後於這兩位名人堂球員。在五月獲選為美聯最佳新人。