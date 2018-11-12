羽球》戴資穎香港賽拚三連霸 有望強碰前球后瑪琳、陳雨菲

世界球后戴資穎。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級500的香港公開賽本週登場，世界球后戴資穎要拚衛冕，有保分的壓力，最快八強就可能會碰上西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）、四強有可能碰上中國好手陳雨菲、或日本好手奧原希望。

中國好手陳雨菲。（資料照，法新社）

戴資穎名列大會第一種子，首戰將碰上世界排名第32的香港選手葉姵延。上半部籤表的種子選手有瑪琳、剛奪得福州賽冠軍的陳雨菲、奧原希望等人。按照籤表，戴資穎有可能最快在八強賽碰到瑪琳。

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日本名將山口茜、印度一姊辛度（Pusarla V. Sindhu）、泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）、印度前球后賽娜（Saina Nehwal）、中國女將何冰嬌等好手，都分在籤表下半部；此外，台灣女單好手白馭珀首戰將碰到加拿大選手李文珊。

西班牙前球后瑪琳。（資料照，法新社）

男單方面，台灣一哥周天成名列第三種子，首戰將對上南韓選手李東根；男雙方面，名列大會第五種子的台灣「雙麟配」陳宏麟/王齊麟、盧敬堯/楊博涵、蘇敬恒/廖敏竣、李洋／李哲輝等好手也將出賽。

女雙方面，台將林琬清/吳玓蓉、許雅晴/胡綾芳、張淨惠/楊景惇，以及混雙李洋/許雅晴、王齊麟/李佳馨、張課琦/程琪雅等選手也將出賽。