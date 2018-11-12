網球》生涯首次打年終賽 安德森首戰完勝提姆

安德森拿下首場比賽勝利，下一場將對上錦織圭。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕年終總決賽第一場比賽，32歲的安德森（Kevin Anderson）以6:3、7:6（10）完勝奧地利選手提姆（Dominic Thiem），在首戰就開出紅盤，也拿下了個人在年終賽的第一勝。

安德森是繼1995年的費雷拉（Wayne Ferreira）後，第一個打進年終賽的南非球員。此役，以發球見長的他，更上演單場13顆Ace球的精采表現。

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首盤安德森一路取得領先，縱使提姆在他的兩個盤末點後驚險保發，安德森仍順利取得下一局，輕鬆將第一盤收進口袋。而進入第二盤後，提姆開始回神，雙方你來我往，不過最終在決勝的搶七當中，安德森還是用一記招牌Ace球讓提姆「望球興嘆」，也為這場比賽畫上句點。

「他很危險，發球很出色，而且以一名高大的球員來說，他在底線的回擊做得相當好。」提姆賽後大讚對手安德森。

去年一月時，世界排名還在第80位，如今卻以32歲的年齡，首度闖進象徵男單頂級對決的年終賽，安德森表示，「一般人可能會覺得球員年過三十，會逐漸走下坡，但像是費德爾（Roger Federer）雖然已經37歲，還是打得很好」，他說，「這觀點肯定會被改變。」

提姆本場比賽氣力放盡，不敵安德森猛烈攻勢。（法新社）