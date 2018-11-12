NBA》恐怖哈登8記三分彈、40分轟垮溜馬 火箭主場終於贏了

哈登拿賽季新高40分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上季拿到全聯盟最狂65勝的火箭，今年開季陷入低潮，4場主場都沒贏過，讓球迷履履抱憾而歸，今天終於靠著哈登（James Harden）賽季新高40分的狂暴演出，最終以115：103擊敗來訪的東部勁旅溜馬，拿下本季在家的首勝！

火箭開季戰績不如預期，因而興起可能裁掉安東尼（Carmelo Anthony）的傳聞，不過，火箭總管莫雷（Daryl Morey）出面闢謠安定軍心，強調傳言不實。

請繼續往下閱讀...

火箭結束5場辛苦的客場之旅，今天回到主場迎戰溜馬，靠著第二節得狂轟猛炸，哈登和保羅（Chris Paul）單節合拿29分，火箭以一波17：6的攻勢結束上半場，雙方比分拉大至22分的巨大差距。

儘管火箭在第四節被溜馬守死，團隊準星不到2成僅拿13分，但溜馬追分攻勢有限，單節22分還是難以補平巨大的落後劣勢，火箭以12分之差拿下本季主場首勝，也終止近期的2連敗。

哈登20投9中、就有8顆三分球，攻下個人賽季新高40分，另外帶7籃板9助攻，保羅13投8中、也有5顆三分球，拿到26分外帶5助攻5籃板，火箭該場比賽火力全開，團隊命中率高達4成86，找回招牌三分武器更為關鍵，全隊一共轟下20顆三分彈，卡培拉（Clint Capela）18分7籃板，P.J.塔克（P.J. Tucker）飆4記三分貢獻12分，至於安東尼則因病持續缺陣。

溜馬部分，歐拉迪波（Victor Oladipo）的22分10籃板7助攻表現最佳，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）20分6籃板6助攻，一共5人得分達雙位數，溜馬吞近4戰第3敗。

保羅拿到26分。（美聯社）

歐拉迪波拿22分10籃板7助攻。（今日美國）