NBA》大羅培茲8顆三分彈 公鹿睽違8年在丹佛摘勝（影音）

Season-high 28 PTS. Career-high 8 3PM.



Brook Lopez catches fire from long range for the @Bucks in their win in Denver! #FearTheDeer pic.twitter.com/ClDM03ufCc — NBA （@NBA） 12. november 2018

〔體育中心／綜合報導〕昨在延長賽被對手說再見，公鹿今作客金塊討回顏面，中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）單場砍進生涯新高8顆三分球，轟下全場最高28分，公鹿先發5人得分全上雙，以121：114帶走勝利，終止在金塊主場八連敗。

此役上半場形成拉鋸戰，公鹿在半場結束暫時領先4分，易籃後金塊雖然一度反超前，但公鹿在第3節尾聲飆分，3節打完取得本場最多的11分領先。進入決勝節，金塊回敬一波13：2反攻，再度扳平比數。

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比賽再度形成拉鋸戰，雙方來回飆分互換領先，公鹿在最後2分多鐘連得5分，反觀金塊攻勢停滯，僅在最後30秒灌進2分，最後時刻得分卡關，公鹿關鍵2罰全進，拉開比分帶走勝利，單場命中率高達57.1％，外線命中率達5成。

公鹿中鋒B.羅培茲今天外線火力全開，全場三分球13投8中，轟下全場最高28分，近4戰3度單場投進6顆以上三分球，本季外線命中率來到38.8％，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）斬獲22分9籃板8助攻，另有2抄截1阻攻。

大羅培茲砍進生涯新高8顆三分球。（USA TODAY Sports）

B.羅培茲賽後表示，今天是場有趣的比賽，他對隊友們感到超級驕傲，因為他們揮別昨天延長賽輸球的陰霾，今天在防守上非常努力。B.羅培茲此役投進8顆外線，不只寫生涯紀錄，也成為史上第3位以7呎（約210公分）身高達標的球員。

另外米德爾頓（Khris Middleton）21分、布洛格登（Malcolm Brogdon）20分，布雷德索（Eric Bledsoe）12分，先發5人得分都上二位數，公鹿中止在金塊主場8連敗紀錄，自2010年後首度在丹佛贏球。

金塊P.米爾塞普（Paul Millsap）單場外線8投5中，得到全隊最多25分，附帶8籃板6助攻2阻攻，中鋒約基奇（Nikola Jokic）20分6籃板6助攻，G.哈里斯（Gary Harris）15分、J.穆雷（Jamal Murray）14分。

大羅培茲外線發威，公鹿睽違8年在金塊主場贏球。（美聯社）