日職》「日製潛水艇」抓住眾人目光 大聯盟驚嘆：好美（影音）

「下勾投手」高橋禮。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕不只軟銀重砲柳田悠歧「怪異揮棒」吸引大聯盟注意，「下勾投手」高橋禮的表現也登上「CUT 4」網站，MLB官方推特更放上他投球時的慢動作影片，寫下「好美」的高評價。

效力軟銀的「日式潛水艇」高橋禮，新人球季一共出賽12場，包含3場先發，一共投了30局，防禦率為3.00，拿到0勝1敗，這次被選進日本武士隊出戰美職明星隊，第一場就出賽後援2局送出3次三振、沒有失分。

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高橋禮罕見的下勾投法，無疑是棒壇的「稀有動物」，這次參賽也成為大聯盟關注焦點，官方推特還節錄高橋禮的投球慢動作畫面，引起熱烈討論，不少網友也大呼「真的好美」，還有球迷表示，這讓他想到用也用潛水艇式投法的前運動家右投布萊福德（Chad Bradford）。

This slow-mo submarine is beautiful. #JapanAllStarSeries pic.twitter.com/JVM2YO11ck — MLB （@MLB） 2018年11月9日

「CUT 4」網站還放上高橋禮讓2大國聯新人王大熱門阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）及索托（Juan Soto）的尷尬揮空影片，2名超級新人最終以三振收場。

美日交流賽自11月9日到15日將打6場比賽，日本隊拿到2勝1敗。