NBA》塞爾提克不敵拓荒者 客場5連戰狂輸4場（影音）

CHIEF CALLED & SAID THIS IS ABSOLUTELY IT pic.twitter.com/6lPepAoXp7 — Trail Blazers （@trailblazers） 12. november 2018

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克出征客場頻踢鐵板，今天作客拓荒者後繼無力，最後倒數時刻被對手投進2顆關鍵外線，拓荒者拉開比分，以100：94贏球收下四連勝，塞爾提克結束客場5連戰苦吞4敗。

拓荒者此戰近乎全場領先，但塞爾提克在決勝節強力反撲，開節13：3猛攻追平比數，拓荒者最後2分多鐘僅領先1分，今天外線頻打鐵的阿米努（Al-Farouq Aminu）勇敢出手連砍2顆外線，包括一記大號三分球，粉碎綠衫軍希望。

請繼續往下閱讀...

阿米努賽後表示，隊友們在關鍵時刻相信他，讓他滿懷感激，拓荒者今天贏球後收下四連勝，近8戰豪奪7勝，阿米努說：「我們能持續下去真的很棒，任何狀況我們都相信彼此，從比賽開始、到結束都是如此。」

阿米努末節連飆2顆關鍵外線。（美聯社）

拓荒者此役火力平均，里拉德（Damian Lillard）得到全隊最多19分，另有12助攻5籃板，諾基奇（Jusuf Nurkic）斬獲18分17籃板，麥考倫（CJ McCollum）14分，砍進2顆關鍵外線的阿米努進帳11分9籃板。

拓荒者總教練史托茲（Terry Stotts）認為，球隊找到了贏球的方法，不同時間、有不同的球員跳出來，打起球來充滿自信、表現穩健。一哥里拉德也對球隊開季好表現相當滿意，稱讚球隊做到要贏球該做的事，而且持續把事情做好。

塞爾提克塔圖姆（Jayson Tatum）今天外線9投5中，攻下全場最高27分，追平個人例行賽單場最佳得分紀錄，另有8籃板2阻攻，一哥厄文（Kyrie Irving）昨告假參加祖母喪禮，今天回歸繳全隊次高21分，外帶6助攻5抄截。

塔圖姆單場拿27分平例行賽生涯紀錄。（USA TODAY Sports）

總教練史蒂文斯（Brad Stevens）賽後表示，他們今天有機會能夠贏球，但阿米努在關鍵時刻頻在外線開火，「他投進最後那2顆三分球之前，今天在外線是5投1中，而且最後那顆非常遠，大概有28英呎吧，所以我們得向他脫帽致敬了。」

綠衫軍此次客場5連戰苦吞4敗，總教練史蒂文斯坦言，這次的客場挫敗令人失望，但球隊進攻表現很糟，不到絕望時刻都不會醒過來，而且這次的客場之旅，常常都處於落後的絕望局面。

綠衫軍客場5連戰遭遇大挫敗。（USA TODAY Sports）