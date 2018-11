火箭傳出將裁掉10度入選明星賽的甜瓜。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕火箭開季表現不佳,傳出球團想裁掉球星「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony),雖被球團鄭重否認,但最新消息指出,火箭球員和教練團都認為,甜瓜已經打完他在火箭隊的最後一場比賽。

《ESPN》昨報導,甜瓜昨天與球隊談話,討論自己的角色定位,以及剩餘球季雙方該如何繼續合作,但有消息來源指出,火箭正認真考慮裁掉曾經10度入選明星賽的安東尼。

今天火箭在主場止敗,但安東尼連2戰因為生病缺陣,《ESPN》記者Tim MacMahon賽後在推特表示,消息來源指出,火箭的球員和教練們都相信,甜瓜已經打完他在這支球隊的最後一場比賽。

Sources: Rockets players and coaches believe that Carmelo Anthony has played his final game for the franchise.