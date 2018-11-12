NBA》關鍵時刻罰球軟手不靈光 詹皇自嘲自己是垃圾

@KingJames finishes with a game-high 26 points in the third straight #LakersWin this week! pic.twitter.com/yxJ4NaySny — Los Angeles Lakers （@Lakers） 2018年11月12日

〔體育中心／綜合報導〕湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今天在主場砍26分，包含一次關鍵的補灌，幫助球隊以107：106險勝老鷹，湖人拿下3連勝。詹姆斯此戰罰球7罰僅3中，包含最後關頭2罰落空，讓他自嘲自己是「垃圾」。

根據《ESPN》指出，這是詹姆斯生涯首次用灌籃來致勝，但他罰球狀況欠佳，最後一分鐘內還剰一回合的進攻次數中，詹姆斯6罰僅1中，為本季全聯盟錯失罰球最多的選手。

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而據《運動畫刊》記者Ben Golliver指出，詹姆斯本季的罰球狀況，首節命中率僅72％，第二節為76％，第三節為79％，第四節為74％。

而關鍵時刻兩隊相差5分以內的罰球，詹姆斯在最後5分鐘的罰球命中率僅58％，最後1分鐘只有44％，到了倒數30秒內罰球命中率低到僅38％。

詹姆斯本季的罰球狀況欠佳，讓他在賽後自嘲，「我太垃圾了，我現在罰球有夠爛。」

詹姆斯罰球狀況欠佳。（今日美國）

詹姆斯關鍵補灌得分。（今日美國）

湖人擊敗老鷹，拿下3連勝。（今日美國）