NBA》詹姆斯驚天一灌不當戰犯 湖人再見阻攻收三連勝

Ball game. #LakeShow pic.twitter.com/6EoASCu5GG — Los Angeles Lakers （@Lakers） 2018年11月12日

〔記者廖聿偉／綜合報導〕湖人「大帝」詹姆斯終場前15.3秒的驚天一扣，加上「拳王」T.錢德勒賞給老鷹新秀T.楊恩的再見火鍋，聯手率隊107：106驚險獲勝，湖人也拿下本季首度三連勝。

終場前19.9秒，湖人落後1分，詹姆斯切入製造犯規，但站上罰球線卻兩球不中，原本恐將成為戰犯，所幸隊友庫茲馬搶到進攻籃板，雖出手不進，但詹姆斯直接在第一時間將球灌進，成為致勝一擊。

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詹姆斯此戰拿下全場最高26分、7籃板和4助攻，庫茲馬18分、8籃板。T.錢德勒帳面數據僅4分、5籃板、3阻攻，但其中有4個進攻籃板集中在第四節，加盟湖人後連三戰在關鍵時刻建功，成為球隊連勝的功臣。

林書豪重返洛杉磯對戰老東家湖人，但手感不佳、貢獻有限，加上決勝節仍不被信任，只能在板凳上當啦啦隊，全場僅攻下6分、2助攻。

超級新人T.楊恩，攻下20分、12助攻，但經驗不足，讀秒階段發生傳球失誤，最終上籃也未能得手，老鷹錯失逆轉勝的機會，吞下四連敗，近9場比賽，吞下8敗。

湖人老將中鋒T.錢德勒賞再見火鍋。（美聯社）

湖人老將中鋒T.錢德勒（右）賞再見火，助球隊氣走老鷹。（美聯社）

詹姆斯此戰拿下全場最高26分、7籃板和4助攻。（美聯社）

庫茲馬今拿18分、8籃板。（美聯社）

湖人老將中鋒T.錢德勒帳面數據僅4分、5籃板、3阻攻，但其中有4個進攻籃板集中在第四節。（美聯社）

湖人老將中鋒T.錢德勒（右）單場賞3次火鍋。（美聯社）