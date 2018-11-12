NBA》生死階段罰不進 知名媒體人批：詹皇是最爛巨星

詹姆斯拿26分7籃板。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕詹姆斯（LeBron James）被譽為「天下第一人」，卻可能是關鍵時刻最不會罰球的人，今天差點又成為戰犯，所幸詹姆斯將功折罪補灌超前比分，幫助湖人終場1分之差搶下3連勝，但美國知名體育媒體人貝勒斯（Skip Bayless）並不買帳，還痛批詹姆斯是他看過在生死階段表現最爛的球員。

湖人與老鷹陷入拉鋸戰，比賽進入最後讀秒階段能難分勝負，詹姆斯一度有機會用罰球要回領先，沒想到2罰全盡墨，在旁的庫茲馬（Kyle Kuzma）搶到重要籃板才得以延續攻勢，雖然跳投同樣失手，詹姆斯搶到球後補灌致勝2分，最終靠著T.錢德勒（Tyson Chandler）的再見阻攻，湖人以107：106贏下這場驚心動魄大戰。

請繼續往下閱讀...

儘管攻下全場最高，還補灌重要2分，詹姆斯關鍵時刻的罰球欠缺準度，再度成為眾人批判的焦點，貝勒斯在推特發文：「詹姆斯絕對是在關鍵時刻表現最爛的超級巨星，他在重要階段的罰球真的爛透了，這簡直是他的大弱點，我從來沒看過這樣的事。」

詹姆斯生死階段的罰球確實有待加強，根據《ESPN》資料顯示，詹姆斯在本季最後一分鐘的最後一進攻回合，罰球僅6投1中，是今年賽季在該階段失手最多球的球員，而賽後詹姆斯受訪時也說，自己的罰球真的爛到跟垃圾一樣。