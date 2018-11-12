NFL》攻防大當機 愛國者客場慘敗給泰坦（影音）

泰坦隊戴維斯接球達陣。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕賽前已收下6連勝的愛國者今天作客田納西踢到鐵板，上半場就被泰坦拿下四次達陣，而自己在下半場則是一分未得，終場以10：34慘敗給泰坦吞下本季第三敗。

泰坦四分衛馬里歐塔（Marcus Mariota）今天傳24成功16球，共傳出228碼和2次達陣，單場傳球評分高達125分是本季新高。今天球隊在跑陣上也大有斬獲，衝球150碼也高於賽季平均110碼，力量型跑衛亨利（Derek Henry）今天有兩次衝球達陣。接球員戴維斯（Corey Davis）今天一共接了7球125碼，碼數為雙方接球員最高，有一次接球達陣。

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馬里歐塔傳給戴維斯拿下單場第二記達陣：

Yes sir! Mariota drops a dime to @TheCDavis84! #SaluteToService | #TitanUp pic.twitter.com/2rKgxR7bDq — Tennessee Titans （@Titans） 2018年11月11日

愛國者方面超級四分衛布雷迪（Tom Brady）則是大失常，傳41球成功21球，沒傳出任何達陣，傳球評分也僅70.6分。明星接球員艾德爾曼（Julian Edelman）和戈登（Josh Gordon）一共接了185碼，其中在第一節戈登接獲來自布雷迪的44碼傳球，為本場最遠的一球。

布雷迪傳給戈登的44碼傳球：

這場比賽愛國者在三檔進攻時效率極差，15次僅成功3次，在跑陣上僅衝出40碼完全敗給泰坦隊，最後吞下本季第3敗（7勝），而泰坦則是三連敗後拿下二連勝，目前戰績5勝4敗。