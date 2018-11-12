海碩盃》不敵捷克女將 李亞軒無緣單打會內賽

李亞軒無緣挺進會內賽。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣女將李亞軒今在海碩盃女網賽會外賽第2輪，以3：6、0：6不敵捷克好手瑪汀柯娃（Tereza Martincova），無緣挺進會內賽，但她樂觀的表示，至少這次有贏一個人，明年再繼續加油。

目前女單世界排名272的李亞軒，今年第8度挑戰海碩盃，從會外賽打起，前一戰她擊敗日本好手清水綾乃，拿下個人生涯在海碩盃的單打首勝，她笑說：「真的鬆了一口氣，今年至少贏了一個人。」她提到，日本選手的球不快，打起來壓力比較小，今天對手瑪汀柯娃的球比較重，「雖然看起來比數很懸殊，但其實第2盤一直丟士都拿不下來。」

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李亞軒提到，最近在調整自己的打法，狀況雖然沒到最好，但整體而言是往成功的方向前進。

至於接下來雙打將和小將梁恩碩聯手，李亞軒透露兩人過去從未搭配過，自己也很久沒打雙打了，一切順其自然，相當「佛系」。身為前輩，是否特別和梁恩碩分享經驗，她笑說：「我都自身難保了，恩碩狀況可能比我還好。」她也大讚這名18歲小將表現出色，彼此一起競爭、一起進步，是最好的結果。

李亞軒以3：6、0：6止步會外賽第二輪。（記者粘藐云攝）

李亞軒。（記者粘藐云攝）

捷克瑪汀柯娃。（記者粘藐云攝）

捷克瑪汀柯娃打進會內賽。（記者粘藐云攝）