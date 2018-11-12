NBA》甜瓜身陷離隊風波 詹姆斯、魏德雪中送炭

詹姆斯與魏德聲援甜瓜。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕火箭由於開季戰績不佳，因此傳出「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）將有可能就此離開火箭隊，對此球團鄭重否認。而美聯社記者則指出，安東尼應該得到更好的對待，這則推文也引起好友魏德（Dwyane Wade）以及詹姆斯（Lebron James）轉發。

安東尼與魏德和詹姆斯在2004年雅典奧運時，就曾一同效力於美國夢幻隊，三人同時也是在2003年選秀一同入選的球員，感情相當好，這次安東尼的事件也讓詹姆斯與魏德這兩位好友相繼出來力挺。

請繼續往下閱讀...

安東尼。（資料照，美聯社）

此外，拓荒者隊功能型前鋒透納（Evan Turner）也認為，許多網友宣稱安東尼為球隊當中的癌症，這件事情對他並不公平，認為他們應該要更尊重安東尼這位球員。拓荒者隊的里拉德也轉發了這則推特，並表示尊重是最關鍵的。

They need to put more respeck on melo’s name. I’m not buying that he’s a cancer — Evan Turner （@thekidet） 2018年11月12日

本季安東尼轉隊至火箭隊，與哈登（James Harden）、保羅（Chris Paul）組成三巨頭，但是火箭開季的戰績卻不升反降，目前5勝7敗位居西部第12名，因此就有人將矛頭指向安東尼。安東尼今年出賽10場只有2場先發，平均能拿下13.4分、5.4籃板，PER值（球員效率值，平均為15）為11.4，WS（球員貢獻值）則為0.3。