NBA》甜瓜身陷離隊風波 詹姆斯、魏德雪中送炭

詹姆斯與魏德聲援甜瓜。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕火箭由於開季戰績不佳,因此傳出「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)將有可能就此離開火箭隊,對此球團鄭重否認。而美聯社記者則指出,安東尼應該得到更好的對待,這則推文也引起好友魏德(Dwyane Wade)以及詹姆斯(Lebron James)轉發。

安東尼與魏德和詹姆斯在2004年雅典奧運時,就曾一同效力於美國夢幻隊,三人同時也是在2003年選秀一同入選的球員,感情相當好,這次安東尼的事件也讓詹姆斯與魏德這兩位好友相繼出來力挺。

請繼續往下閱讀...

安東尼。(資料照,美聯社)

此外,拓荒者隊功能型前鋒透納(Evan Turner)也認為,許多網友宣稱安東尼為球隊當中的癌症,這件事情對他並不公平,認為他們應該要更尊重安東尼這位球員。拓荒者隊的里拉德也轉發了這則推特,並表示尊重是最關鍵的。

They need to put more respeck on melo’s name. I’m not buying that he’s a cancer