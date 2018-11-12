世界桌球年終賽名單揭曉 莊智淵連續18年參賽紀錄中斷

莊智淵。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者許明禮／綜合報導〕2018年世界桌球巡迴賽封關戰奧地利公開賽昨天落幕，國際桌總今天公布下個月年終總決賽名單，台灣共有女單鄭怡靜、男雙廖振珽／林昀儒及混雙陳建安／鄭怡靜取得參賽資格。

37歲老將莊智淵在男單積分排名21，未能躋身16強，中斷自2000年起連續18年參賽的年終賽紀錄。

請繼續往下閱讀...

世界排名第8的鄭怡靜今年參加8站，表現平穩，德國公開賽闖進4強，南韓、日本和奧地利公開賽都晉級8強，以積分539分排名第9，連續3年拿到年終賽女單門票，也是生涯第4次。另一女將陳思羽名列24名。

鄭怡靜。（資料照，記者林正堃攝）

男雙方面，月初聯手摘下瑞典公開賽冠軍的廖振珽／林昀儒，以積分排名第5首度搭上年終8強列車﹔世界冠軍組合莊智淵／陳建安名列第11，無緣取得參賽權。

混雙方面，今年三度闖進4強並在奧地利公開賽獲得亞軍的「安靜配」陳建安／鄭怡靜，以積分排名第3拿到年終賽8強入場券。另一組合莊智淵／陳思羽則排名14，被摒除在年終賽門外。

男單方面，曾獲2002年年終賽冠軍的莊智淵，今年只在日本公開賽打進8強，積分304排名21，中斷連續出賽紀錄。17歲小將林昀儒和陳建安分別名列36、47名。

世界桌球巡迴賽年終賽將於12月13日至16日在南韓仁川舉行。

陳建安。（資料照，記者林正堃攝）

廖振珽（右）／林昀儒。（資料照，取自國際桌總官網）