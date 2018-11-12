路跑》「有種跟上」 最速男楊俊瀚另類勉勵馬拉松跑者

台灣最速男楊俊瀚。（adidas提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台北馬拉松下個月9日將在台北市政府前廣場起跑，跑者們進入倒數階段備戰，「台灣最速男」楊俊瀚聯手adidas以另類口號，「有種跟上」來激勵馬拉松跑者，鼓勵所有人打破不可能，全力為夢想衝刺，用實際行動與成績證明自己，霸氣展現「有種跟上」的從容、自信與驕傲。

在賽道上屢創個人最佳紀錄的「台灣最速男」楊俊瀚，分享過去經歷，呼應「有種跟上」的自信態度，希望藉此鼓舞所有人勇敢突破極限。回顧過去，楊俊瀚說：「我以前只追求勝利與成績，但後來我在乎的是自我突破，只跟過去的自己做比較。」

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拋開對手、不斷挑戰自我極速的楊俊瀚霸氣表示：「有一種能，叫做打破不可能。有一條路，叫做破紀錄。我不是在破紀錄，就是在破紀錄的路上。」

從不鬆懈訓練腳步的楊俊瀚，目標遙指2019年的卡達世錦賽，更渴望以戰養戰，在2020年進軍東京奧運殿堂、締造佳績。

用堅持與毅力累積實力的楊俊瀚，與adidas一起鼓勵所有跑者，楊俊瀚分享：「平日的訓練是很漫長的過程，只要相信自己、堅持下去，每個邁開的步伐，都是超越自己的開始。」

台灣最速男楊俊瀚。（adidas提供）