海碩盃》不當「靠姐一族」 謝淑映雙打排名自己努力

謝淑映／荀方穎。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕「A妹」謝淑映今年海碩盃與中國女將荀方穎合拍，今碰上俄羅斯組合杜羅辛納／札拉米澤，以5：7、2：6敗陣。謝淑映坦言，在家比賽上場前心情仍舊緊張，且搭檔首度來台，對於台灣場地有些不適應。

俄羅斯組合杜羅辛納／札拉米澤。（記者粘藐云攝）



謝淑映認為，對手球質重，雖然第1盤僵持，但她們調整得很快，整體表現也不錯。她提到，這次和荀方穎搭配得很臨時，感覺她打起來不是很舒服，她透露如果有機會也想帶搭檔到台灣夜市逛逛，體驗台灣文化。

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俄羅斯組合杜羅辛納／札拉米澤。（記者粘藐云攝）



今年到美國的宗教學校進修，謝淑映認為，對於心態幫助很大，她也透露自己已經受洗，「最大改變就是看事情會更加正面樂觀。」

俄羅斯組合杜羅辛納／札拉米澤。（記者粘藐云攝）

提到今年姐姐謝淑薇、哥哥謝政鵬狀況都不錯，謝淑映期待自己也能更上一層樓，為澳網雙打會外賽資格努力，年底她也會前往杜拜比賽，順便尋覓新的雙打搭檔人選，「跟姐姐一起打還是有壓力，我希望自己單飛，雙打成績可以打上來，也讓姐姐能專注在單打賽事上。」

謝淑映／荀方穎。（記者粘藐云攝）



謝淑映／荀方穎。（記者粘藐云攝）



謝淑映／荀方穎。（記者粘藐云攝）

謝淑映／荀方穎。（記者粘藐云攝）

謝淑映／荀方穎。（記者粘藐云攝）

謝淑映／荀方穎。（記者粘藐云攝）

俄羅斯組合杜羅辛納／札拉米澤。（記者粘藐云攝）

