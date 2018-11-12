黑豹旗》馬軍豪滿貫砲 玉里連兩年晉8強

馬軍豪（中）轟出滿貫砲。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕玉里高中馬軍豪轟出一棒定江山的滿貫砲，以4:1擊敗成德高中，玉里連兩年打進黑豹旗青棒賽8強。

4局下成德1出局後黃文鈺擊出三壘打，但是高偉杰打成界外飛球出局，邱家慶的三壘線邊強勁滾地球被張嘉豪飛撲攔截，錯失得分機會的成德，下半局就慘遭毒手。

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5局上玉里率先上場的黃宣靖也擊出三壘打，成德後援投手王志煊投出四壞球和觸身球，2出局滿壘情形下，馬軍豪鎖定直球攻擊，把球轟出左外野全壘打牆，取得4:0領先。

楊國華化解失分危機後振臂怒吼。（記者林正堃攝）

黃宣靖敲出三壘安打帶動玉里攻勢。（記者林正堃攝）

黃宣靖敲出三壘安打帶動玉里攻勢。（記者林正堃攝）

成德第1局就留下滿壘殘壘，前4局8個殘壘有6個在得點圈，第7局1出局攻佔滿壘，也只靠著陳聖平的高飛犧牲打攻下1分。

玉里楊國華先發4.2局無失分，8被擊出2支安打，但投出3次觸身球、1次四壞球，差1個出局數無緣勝投，江宗彥後援3.1局拿下勝投，被擊出4支安打失1分。

馬君豪轟出滿貫砲帶領玉里晉8強。（記者林正堃攝）

馬軍豪轟出滿貫砲。（記者林正堃攝）

張嘉豪後援。（記者林正堃攝）

江彥宗中繼拿下勝投。（記者林正堃攝）

成德沈主恩盜三壘遭刺殺出局。（記者林正堃攝）

黃宣靖敲出三壘安打帶動玉里攻勢。（記者林正堃攝）

玉里先發投手楊國華。（記者林正堃攝）

成德王志煊吞敗。（記者林正堃攝）

成德王志煊吞敗。（記者林正堃攝）